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П'яний з собачкою: зловили водія, алкоголь в організмі якого в 5,5 разів перевищував норму

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 619

 

У кременчужанина вилучили водійське посвідчення та відсторонили його від керування автомобілем

23 липня у Кременчуці полісмени зловили п'янючого водія, алкоголь в організмі якого в 5,5 разів перевищував норму. 


Як повідомила патрульна поліція нашого міста, правоохоронці близько 20.00 отримали виклик про ймовірно нетверезого чоловіка за кермом. Вказане авто Volkswagen Golf зупинили на вулиці Чкалова. У процесі спілкування із 41-річним кременчужанином виявилось, що він справді має ознаки алкогольного сп’яніння: відчувався характерний запах алкоголю, хода була нестійкою, а мова млявою та нечіткою.


Освідування керанича проходило на місці, за участі двох свідків. Газоаналізатор Dräger Alcotest показав позначку – 1,10 ‰. Водій із результатом погодився.


 

За адміністративне порушення патрульні поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння). Водійське посвідчення у водія вилучили та відсторонили його від керування автомобілем. Рішення по справі винесе суд.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель водительское удостоверение

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