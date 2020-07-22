«Дитина без шкіри» з Кременчука потребує допомоги у лікуванні

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 622

У Кременчуці народилася дівчинка з рідкісним генетичним захворюванням синдромом Ноя-Лаксової, про це повідомляє сайт Факти.





Батьки від неї відмовились і маля лишилося сам на сам з тяжкою хворобою. Але світ не без добрих людей. Дівчинку назвали Сашою і тепер за її життя борються лікарі дитячої клініки Кременчука і небайдужі люди.





Догляд майже як за звичайною новонародженою дитиною, але значно більше уваги потребує шкіра малечі. Тому купають Сашу двічі на день, обробляють шкіру як мінімум чотири рази на добу.





Небайдужі люди за кілька днів зібрали близько 30 тисяч гривень, хоча на місяць потрібно не менше 40 тисяч гривень. Благодійний Фонд взяв під опіку крихітку і навіть консультувалися з лікарями з Києва та Ізраїлю. Там поки схвалюють лікування дівчинки, а далі все залежатиме від організму маляти.





Лікування довготривале, щомісяця потрібно майже 40 тис. грн лише на препарати для шкіри, а попереду інші обстеження і лікування. Тому, навіть найменша допомога – це шанс на життя для дівчинки.





Якщо ви бажаєте допомогти, то кошти приймає фонд Всеукраїнський благодійний фонд допомоги та розвитку.

Реквізити: ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ ХЕЛП ГРУП

Рахунок в ПриватБанку – ЄДРПОУ 38655743

Полтавський ГРУ, МФО 331401

р/р UA903314010000026001054609785

Картка-ключ до рахунку фонду 5169 3305 1652 6859 (зареєстрована на директора фонду).



