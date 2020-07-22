Померла «дівчинка без шкіри» з рідкісною генетичною хворобою

Сьогодні, 21:24 Переглядів: 927

Сьогодні, 24 липня фонд Helpgroup повідомив, що у дівчинки, яка народилася із рідкісною генетичною хворобою, зупинилося серце. Через тяжкість синдрому Ноя-Лаксової у немовляти розвинулася серцево-легенева недостатність. Через це дівчинку підключили до апарату штучної вентиляції легень, проте, немовля не змогли врятувати.





Нагадаємо, Олександра Авраменко народилася з рідкісною генетичною хворобою — синдромом Ноя-Лаксової (у дівчинки відсутня шкіра). Немовля народилося у Полтаві, але згодом її перевезли до Кременчука. Фонд зібрав для Саші 123 тис. 338 грн.







Усі зібрані кошти на Сашине лікування будуть направлені на допомогу підопічним фонду. Інформація щодо їх розпорядження буде висвітлена у соціальних мережах та на офіційному сайті фонду.