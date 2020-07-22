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Кременчук, Благодійність

Померла «дівчинка без шкіри» з рідкісною генетичною хворобою

Сьогодні, 21:24 Переглядів: 927

 

Маленьку рятували у кременчуцькій лікарні

Сьогодні, 24 липня фонд Helpgroup повідомив, що у дівчинки, яка народилася із рідкісною генетичною хворобою, зупинилося серце. Через тяжкість синдрому Ноя-Лаксової у немовляти розвинулася серцево-легенева недостатність. Через це дівчинку підключили до апарату штучної вентиляції легень, проте, немовля не змогли врятувати.


Нагадаємо, Олександра Авраменко народилася з рідкісною генетичною хворобою — синдромом Ноя-Лаксової (у дівчинки відсутня шкіра). Немовля народилося у Полтаві, але згодом її перевезли до Кременчука. Фонд зібрав для Саші 123 тис. 338 грн.


«Дитина без шкіри» з Кременчука потребує допомоги у лікуванні


Усі зібрані кошти на Сашине лікування будуть направлені на допомогу підопічним фонду. Інформація щодо їх розпорядження буде висвітлена у соціальних мережах та на офіційному сайті фонду.

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Автор: Альона Душенко
Теги: помощь благотворительность
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