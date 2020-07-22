Какой погоды ждать кременчужанам в последние выходные июля

Сьогодні, 08:17 Переглядів: 558

В последние выходные июля погода не подкинет сюрпризов в Кременчуге: лето в самом разгаре – в городе будет жарко и без осадков.





По прогнозам Gismeteo, весь уикенд в Кременчуге продержится солнечная погода, не стоит ждать ни дождей, ни даже облаков на небе. Что касается температурных показателей, они будут колебаться в пределах от +17-18°С по утрам до +30°С днём.





Sinoptik сообщает, что с утра в субботу, 25 июля, на кременчугском небе появятся облака, но скоро они рассеются – после этого в городе будет солнечно все выходные. На термометрах увидим от +16°С до +32°С.





А вот Ventusky обещает переменную облачность на протяжении всего уикенда и также достаточно сильный ветер, до 15 км/час. Наиболее прохладно будет утром в субботу, 25 июля: +16°С, а наиболее жарко в воскресенье, 26 июля, во второй половине дня – воздух прогреется до +32°С.