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Какой погоды ждать кременчужанам в последние выходные июля

Сьогодні, 08:17 Переглядів: 558

 

Ничего необычного – жара и без осадков

В последние выходные июля погода не подкинет сюрпризов в Кременчуге: лето в самом разгаре – в городе будет жарко и без осадков.


 

По прогнозам Gismeteo, весь уикенд в Кременчуге продержится солнечная погода, не стоит ждать ни дождей, ни даже облаков на небе. Что касается температурных показателей, они будут колебаться в пределах от +17-18°С по утрам до +30°С днём.


 

Sinoptik сообщает, что с утра в субботу, 25 июля, на кременчугском небе появятся облака, но скоро они рассеются – после этого в городе будет солнечно все выходные. На термометрах увидим от +16°С до +32°С.


 

А вот Ventusky обещает переменную облачность на протяжении всего уикенда и также достаточно сильный ветер, до 15 км/час. Наиболее прохладно будет утром в субботу, 25 июля: +16°С, а наиболее жарко в воскресенье, 26 июля, во второй половине дня – воздух прогреется до +32°С.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: focus.ua
Теги: погода прогноз лето жара
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