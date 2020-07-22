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У районі зупинки «Кредмаш» не працюють світлофори

Сьогодні, 08:59 Переглядів: 235

Водії, будьте обережні на дорозі

25 липня о 7.55 вимкнули світлофори на проспекті Свободи, в районі зупинки «Кредмаш».


За повідомленням КП «Міськсвітло», це зробили для проведення термінових робіт ПрАТ «Кредмаш».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: светофоры проспект Свободы остановка Кредмаш
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