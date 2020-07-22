Кременчуцькі боксери на міжнародних змаганнях завоювали комплект нагород

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 222

Троє боксерів з Кременчука привезли комплект нагород з міжнародного турніру. Наше місто на змаганнях представили спортсмени з клубів «Легіон» та «Спурт».





V Міжнародний турнір з боксу серед юніорів, який присвячений пам'яті Почесного громадянина Одеси, Героя України, заслуженого тренера України Бориса Давидовича Литвака відбувся в Одесі з 17 до 19 липня.





На змагання приїхали 80 боксерів з 10 областей України, а участь спортсменів з Білорусі дозволила не втратити міжнародний статус турніру. Через пандемію представники інших країн не змогли приїхати до Південної Пальміри.





Двоє вихованців Максима Рудницького з клубу «Спурт» на цих змаганнях представили товариство «Колос».





Ілля Вюнник став чемпіоном зі змагань та завоював золото турніру. Ще один боксер Ілля Жежель посів третє місце й вніс у скарбничку бронзову нагороду.





Олександр Середенко з клубу «Легіон» завоював срібло змагань.





На змаганнях підбили підсумки, й перше командне місце заслужено здобула збірна Одеської області. Командне «срібло» дісталося Донецькій області, а «бронза» – боксерам з Полтавщини.