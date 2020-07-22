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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі боксери на міжнародних змаганнях завоювали комплект нагород

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 222

 

Вітаємо наших спортсменів

Троє боксерів з Кременчука привезли комплект нагород з міжнародного турніру. Наше місто на змаганнях представили спортсмени з клубів «Легіон» та «Спурт».


V Міжнародний турнір з боксу серед юніорів, який присвячений пам'яті Почесного громадянина Одеси, Героя України, заслуженого тренера України Бориса Давидовича Литвака відбувся в Одесі з 17 до 19 липня.


На змагання приїхали 80 боксерів з 10 областей України, а участь спортсменів з Білорусі дозволила не втратити міжнародний статус турніру. Через пандемію представники інших країн не змогли приїхати до Південної Пальміри.


Двоє вихованців Максима Рудницького з клубу «Спурт» на цих змаганнях представили товариство «Колос».


Ілля Вюнник став чемпіоном зі змагань та завоював золото турніру. Ще один боксер Ілля Жежель посів третє місце й вніс у скарбничку бронзову нагороду.


Олександр Середенко з клубу «Легіон» завоював срібло змагань.


На змаганнях підбили підсумки, й перше командне місце заслужено здобула збірна Одеської області. Командне «срібло» дісталося Донецькій області, а «бронза» – боксерам з Полтавщини.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс
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