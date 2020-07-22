Юні природознавці з Кременчука вибороли призові місця на Всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 13:03
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Чотирьох кременчужан відзначили на обласному етапі «Юного дослідника»
Юні кременчужани вибороли призові місця на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник». Про це йдеться на сайті департаменту освіти нашого міста.
За підсумками конкурсу журі визнало переможцями чотирьох учасників з Кременчука:
- перше місце в номінації «Я і природа» виборола вихованка Кременчуцького еколого-натуралістичного центру Аліса Красько (керівник Бугайова Г.В.);
- друге місце в номінації «Рослини навколо нас» посіла учениця ліцею №4 Олексія Спринчак (керівник Лєднєва Н.Ю.);
- третє місце в номінації «Охорона здоров'я» – у вихованки КЕНЦУМ Анастасії Щербакової (керівник Величко К.М.);
- у номінації «Народознавство та краєзнавство» третє місце завоювала вихованка КЕНЦУМ Софія Мотренко (керівник Пинько Ю.В.).
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: департамент освіти Кременчука