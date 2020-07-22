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Кременчук, Освіта

Юні природознавці з Кременчука вибороли призові місця на Всеукраїнському конкурсі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 341

 

Чотирьох кременчужан відзначили на обласному етапі «Юного дослідника»

Юні кременчужани вибороли призові місця на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник». Про це йдеться на сайті департаменту освіти нашого міста.


За підсумками конкурсу журі визнало переможцями чотирьох учасників з Кременчука:

  • перше місце в номінації «Я і природа» виборола вихованка Кременчуцького еколого-натуралістичного центру Аліса Красько (керівник Бугайова Г.В.);
  • друге місце в номінації «Рослини навколо нас» посіла учениця ліцею №4 Олексія Спринчак (керівник Лєднєва Н.Ю.);
  • третє місце в номінації «Охорона здоров'я» – у вихованки КЕНЦУМ Анастасії Щербакової (керівник Величко К.М.);
  • у номінації «Народознавство та краєзнавство» третє місце завоювала вихованка КЕНЦУМ Софія Мотренко (керівник Пинько Ю.В.).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс школьники природа

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