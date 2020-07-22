Юні природознавці з Кременчука вибороли призові місця на Всеукраїнському конкурсі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 341

Юні кременчужани вибороли призові місця на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник». Про це йдеться на сайті департаменту освіти нашого міста.





За підсумками конкурсу журі визнало переможцями чотирьох учасників з Кременчука: