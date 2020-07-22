Футбольні вболівальники скоро повернуться на стадіони, але лише на 25% трибун

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 253

Вболівальники повертаються на трибуни стадіонів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що вболівальники незабаром повернуться на матчі українських клубів. За його словами, матчі плей-офф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи вже пройдуть з глядачами. Матчі заплановані на 25 і 29 липня, а трибуни будуть заповнені на 25 відсотків.









- Щойно, за підсумками нашої робочої зустрічі, міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-оф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня! Як і обіцяв раніше, трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%. Звичайно ж, окрім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов’язані дотримуватись й інших вимог карантинного режиму. Рішення МОЗ - це ще одна надзвичайно важлива перемога українського футболу над COVID-19, - написав Павелко.



У разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні.