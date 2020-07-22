Де 23 липня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
23 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Олексія Древаля, 25, 25а, 27а, 29, 37, 24-78;
- вул. Ковальова, 17-77;
- вул. Нечуй-Левицького, 15-22;
- вул. Харківська, 12-30;
- вул. Автозаводська, 11-32;
- вул. Козацька, 15-46;
- вул. Плєханова, 11, 24;
- вул. Космонавтів, 21-86;
- вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
- вул. Чумацький шлях, 45-67;
- вул. Григорія Чуркіна, 3-38;
- вул. Ліщинова, 1-46;
- вул. Менделєєва, 18-24;
- вул. Чорноморська, 4-34;
- вул. Тіниста, 1-48;
- вул. Василя Стуса, 18-42;
- пров. Ковальова, 3-8;
- пров. Гомельський, 3-18;
- пров. Гайдамацький, 2-45;
- пров. Михайлівський, 1-20;
- пров. Пилипа Орлика, 3-24;
- пров. Самойлівський, 2-93;
- пров. Космічний, 1-19;
- пров. Автобусний, 1-36;
- пров. Грузинський, 11-27;
- пров. Вагонобудівний, 1-22;
- пров. Патаржинського, 1-12;
- пров. Івана Миколайчука, 6-37;
- пр. Самойлівський, 2-17;
- туп. Самойлівський, 2-6;
- туп. Шостаковича, 2-5.