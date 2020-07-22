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Де 23 липня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 844

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

23 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Олексія Древаля, 25, 25а, 27а, 29, 37, 24-78;
  • вул. Ковальова, 17-77;
  • вул. Нечуй-Левицького, 15-22;
  • вул. Харківська, 12-30;
  • вул. Автозаводська, 11-32;
  • вул. Козацька, 15-46;
  • вул. Плєханова, 11, 24;
  • вул. Космонавтів, 21-86;
  • вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
  • вул. Чумацький шлях, 45-67;
  • вул. Григорія Чуркіна, 3-38;
  • вул. Ліщинова, 1-46;
  • вул. Менделєєва, 18-24;
  • вул. Чорноморська, 4-34;
  • вул. Тіниста, 1-48;
  • вул. Василя Стуса, 18-42;
  • пров. Ковальова, 3-8;
  • пров. Гомельський, 3-18;
  • пров. Гайдамацький, 2-45;
  • пров. Михайлівський, 1-20;
  • пров. Пилипа Орлика, 3-24;
  • пров. Самойлівський, 2-93;
  • пров. Космічний, 1-19;
  • пров. Автобусний, 1-36;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • пров. Вагонобудівний, 1-22;
  • пров. Патаржинського, 1-12;
  • пров. Івана Миколайчука, 6-37;
  • пр. Самойлівський, 2-17;
  • туп. Самойлівський, 2-6;
  • туп. Шостаковича, 2-5.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго

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