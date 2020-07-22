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Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік відомої національності побив хлопця до втрати свідомості

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 2 362 Коментарів: 4

За свідченням очевидців, хлопець зробив зауваження п'яному дебоширу, аби той не займав дівчат у маршрутці

21 липня в 21.40 на Третьому Занасипі чоловік ромської національності побив хлопця. Про бійку написала у редакцію ТЪ наша читачка.


Вона повідомила, що ром в стані алкогольного сп'яніння у маршрутці №28 приставав до дівчат та «розпускав» руки. Інший пасажир зробив дебоширу зауваження, аби той нікого не чіпав та їхав спокійно. На кінцевій зупинці, коли усі вийшли з маршрутки, п'яний чоловік вдарив хлопця у грудну клітину – потерпілий упав, з рота у нього пішла кров, він знепритомнів.


Після цього хуліган втік, проте за ним пішли чоловіки, які стали очевидцями події. Що далі сталося з побитим хлопцем, читачка не знає.


- Надеемся, что этого мужика, который ударил парня ни за что, найдут и накажут по всей строгости закона, - написала вона.


«ТелеграфЪ» звернувся за коментарем з цього приводу до пресслужби Кременчуцького відділу поліції. Ми дізналися, що дійсно є звернення до поліції по факту цього конфлікту і отримання тілесних ушкоджень – потерпілий написав заяву.


Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. У даній справі розбираються слідчі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: драка Занасыпь маршрутка

Коментарі: 4

300
gansit:
Сьогодні, 17:47

Борзеют ромы.


15 0
298
Volvoвод:
Сьогодні, 18:24

Ромы, не борзейте.


5 0
554
vetalman:
Сьогодні, 18:28

Надо как в 1995 году на астановке в  Граджизьке написать ...


4 0
3 893
zzzzzz:
Сьогодні, 18:32

"чоловік відомої національності" это как? а какие национальности есть не відомі?
 


3 2

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