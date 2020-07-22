У Кременчуці чоловік відомої національності побив хлопця до втрати свідомості

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 2 362 Коментарів: 4

За свідченням очевидців, хлопець зробив зауваження п'яному дебоширу, аби той не займав дівчат у маршрутці

21 липня в 21.40 на Третьому Занасипі чоловік ромської національності побив хлопця. Про бійку написала у редакцію ТЪ наша читачка.





Вона повідомила, що ром в стані алкогольного сп'яніння у маршрутці №28 приставав до дівчат та «розпускав» руки. Інший пасажир зробив дебоширу зауваження, аби той нікого не чіпав та їхав спокійно. На кінцевій зупинці, коли усі вийшли з маршрутки, п'яний чоловік вдарив хлопця у грудну клітину – потерпілий упав, з рота у нього пішла кров, він знепритомнів.





Після цього хуліган втік, проте за ним пішли чоловіки, які стали очевидцями події. Що далі сталося з побитим хлопцем, читачка не знає.





- Надеемся, что этого мужика, который ударил парня ни за что, найдут и накажут по всей строгости закона, - написала вона.





«ТелеграфЪ» звернувся за коментарем з цього приводу до пресслужби Кременчуцького відділу поліції. Ми дізналися, що дійсно є звернення до поліції по факту цього конфлікту і отримання тілесних ушкоджень – потерпілий написав заяву.





Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. У даній справі розбираються слідчі.