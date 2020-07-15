Мэрия явно затягивает проверку по факту скандального захоронения умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 045 Коментарів: 3

25 июня мэр и депутаты дружно проголосовали за то, чтобы 16 июля были обнародованы результаты служебной проверки по факту скандального захоронения умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко (коммунальный СКРУ содрал с её семьи 20 тысяч за похороны). Сегодня 22 июля, результатов проверки до сих пор нет.



Людмила Дяченко (на топ-фото) умерла 24 мая в инфекционном отделении больницы «Кременчугской». Её захоронением занимался коммунальный кременчугский спецкомбинат ритуальных услуг (СКРУ). За похороны СКРУ содрал с семьи умершей 20 тысяч гривен.



В частности, с семьи Дяченко дважды взяли деньги за перенос гроба, причем оба раза по тарифу выходного дня (3830 грн и 2860 грн) – хотя похороны состоялись в будний день, в понедельник 25 мая. Также им пришлось заплатить за три катафалка и автобус, причем за один из катафалков платить пришлось по тарифу за работу во внеурочное время, хотя похороны состоялись днем в рабочее время. И родственники умершей утверждали, что на похороны СКРУ прислал два автомобиля, а не четыре.



«ТелеграфЪ» опубликовал об этом материал с копиями чеков, которые оплатили родные умершей. Мы направили запрос директору СКРУ с предложением объяснить, почему с потерпевших дважды брали деньги за перенос гроба, почему брали по тарифу выходного дня и др. Директор написал, что мы запрашиваем непубличную информацию и отвечать на наши вопросы не стал.



25 июня депутат Оксана Пиддубная на сессии горсовета огласила депутатский запрос с требованием создать комиссию и провести на СКРУ служебное расследование по факту скандального захоронения Людмилы Дяченко – и до 16 июля огласить результаты проверки.



Мэр Кременчуга Виталий Малецкий поддержал это предложение. И депутаты горсовета поддержали – дружно проголосовали «за».







Потом настало 16 июля. Потом оно прошло. «ТелеграфЪ» обратился к депутату Пиддубной за результатами проверки. И оказалось, что результаты не только не обнародовали, но и не предоставили Пиддубной. В связи с этим она написала повторное обращение на имя мэра с требованием объяснить, почему не выполнен запрос, который так дружно поддержали депутаты и сам мэр?







Оксане Пиддубной также удалось получить копию распоряжения мэра о проведении служебной проверки на СКРУ. И оказалось, что мэр основательно сместил сроки проверки – с 16 июля перенес их на 31 июля.







Что же, это стандартный чиновничий ход – тянуть время в надежде на то, что за полтора месяца интерес читателей остынет, они забудут сюжет, и «ТелеграфЪ» возможно отвяжется, и можно будет публично не отвечать на вопрос – почему с людей взяли деньги по тарифу выходного дня, хотя хоронили умершую в будний день? И действительно ли на похороны прислали кортеж из трех катафалков или просто взяли за это деньги? А могилу копали или тоже просто взяли за это деньги?





Как бы мэрия не тянула время, она обязана предоставить депутату Пиддубной официальный ответ о результатах служебной проверки. Мы его опубликуем.