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Мэрия явно затягивает проверку по факту скандального захоронения умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 045 Коментарів: 3

 

Сроки проверки сдвинули ещё на две недели

25 июня мэр и депутаты дружно проголосовали за то, чтобы 16 июля были обнародованы результаты служебной проверки по факту скандального захоронения умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко (коммунальный СКРУ содрал с её семьи 20 тысяч за похороны). Сегодня 22 июля, результатов проверки до сих пор нет.


Людмила Дяченко (на топ-фото) умерла 24 мая в инфекционном отделении больницы «Кременчугской». Её захоронением занимался коммунальный кременчугский спецкомбинат ритуальных услуг (СКРУ). За похороны СКРУ содрал с семьи умершей 20 тысяч гривен.


В частности, с семьи Дяченко дважды взяли деньги за перенос гроба, причем оба раза по тарифу выходного дня (3830 грн и 2860 грн) – хотя похороны состоялись в будний день, в понедельник 25 мая. Также им пришлось заплатить за три катафалка и автобус, причем за один из катафалков платить пришлось по тарифу за работу во внеурочное время, хотя похороны состоялись днем в рабочее время. И родственники умершей утверждали, что на похороны СКРУ прислал два автомобиля, а не четыре.


«ТелеграфЪ» опубликовал об этом материал с копиями чеков, которые оплатили родные умершей. Мы направили запрос директору СКРУ с предложением объяснить, почему с потерпевших дважды брали деньги за перенос гроба, почему брали по тарифу выходного дня и др. Директор написал, что мы запрашиваем непубличную информацию и отвечать на наши вопросы не стал.


25 июня депутат Оксана Пиддубная на сессии горсовета огласила депутатский запрос с требованием создать комиссию и провести на СКРУ служебное расследование по факту скандального захоронения Людмилы Дяченко – и до 16 июля огласить результаты проверки.


Мэр Кременчуга Виталий Малецкий поддержал это предложение. И депутаты горсовета поддержали – дружно проголосовали «за».



Потом настало 16 июля. Потом оно прошло. «ТелеграфЪ» обратился к депутату Пиддубной за результатами проверки. И оказалось, что результаты не только не обнародовали, но и не предоставили Пиддубной. В связи с этим она написала повторное обращение на имя мэра с требованием объяснить, почему не выполнен запрос, который так дружно поддержали депутаты и сам мэр?


 


Оксане Пиддубной также удалось получить копию распоряжения мэра о проведении служебной проверки на СКРУ. И оказалось, что мэр основательно сместил сроки проверки – с 16 июля перенес их на 31 июля.


 


Что же, это стандартный чиновничий ход – тянуть время в надежде на то, что за полтора месяца интерес читателей остынет, они забудут сюжет, и «ТелеграфЪ» возможно отвяжется, и можно будет публично не отвечать на вопрос – почему с людей взяли деньги по тарифу выходного дня, хотя хоронили умершую в будний день? И действительно ли на похороны прислали кортеж из трех катафалков или просто взяли за это деньги? А могилу копали или тоже просто взяли за это деньги?


Как бы мэрия не тянула время, она обязана предоставить депутату Пиддубной официальный ответ о результатах служебной проверки. Мы его опубликуем.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 смерть в больнице похороны спецкомбинат ритуальных услуг катафалк могила смерть от коронавируса Кременчуг депутатский запрос служебная проверка

Коментарі: 3

3 389
Daniel Mroz:
Сьогодні, 09:30

А що там поліцаї, провадження вже закрили "за відсутністю події правопорушення"? 


11 0
903
Angel737:
Сьогодні, 10:40

Конечно будут затягивать!

Скоро выборы в Мэры!

Скандал нынешнему Мэру, не к чему!


3 0
344
шиш:
Сьогодні, 11:42

Всі вони там по"язані.А що хіба це таємниця про те,що дорого поховати рідну людину.Знають що в горі людина не буде перевіряти чеки та рахунки.Майже кожна сім"я пройшла через цих ....


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