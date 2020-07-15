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Потерпілу ушпиталили
21 липня о 21.29 в Горішніх Плавнях з четвертого поверху випала жінка. За даними Кременчуцького відділу поліції, сталося це на вулиці Портовій.
45-річну потерпілу ушпиталили. Обставини події встановлюються.
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