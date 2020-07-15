В Горішніх Плавнях з четвертого поверху випала жінка

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 788 Коментарів: 1

21 липня о 21.29 в Горішніх Плавнях з четвертого поверху випала жінка. За даними Кременчуцького відділу поліції, сталося це на вулиці Портовій.





45-річну потерпілу ушпиталили. Обставини події встановлюються.