Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна55607
Кременчук124
Хворі:
Україна26049
Кременчук5
Одужало:
Україна28131
Кременчук115
Померло:
Україна1427
Кременчук4
Надзвичайні новини

В Горішніх Плавнях з четвертого поверху випала жінка

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 788 Коментарів: 1

 

Потерпілу ушпиталили

21 липня о 21.29 в Горішніх Плавнях з четвертого поверху випала жінка. За даними Кременчуцького відділу поліції, сталося це на вулиці Портовій.


45-річну потерпілу ушпиталили. Обставини події встановлюються.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: упала Горишние Плавни госпитализация

Коментарі: 1

215
Чувааак:
Сьогодні, 09:55

Жінці здоров"я одужати

 

Молодці шо не написали що з вікна випала плавка, ато б спочатку подумали про труси


0 3

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх