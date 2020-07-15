Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна55607
Кременчук124
Хворі:
Україна26049
Кременчук5
Одужало:
Україна28131
Кременчук115
Померло:
Україна1427
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У 847 осіб в Україні виявили коронавірус

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 396

 

Нові випадки за добу

За добу в Україні в 847 осіб виявили коронавірус. Про це інформує МОЗ України.


Станом на 9.00 18 липня на території держави 58 111 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1477 летальних, 30 525 пацієнтів одужало.


Загалом проведено 864 596 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 756 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2271 випадок;
  • Волинська область — 3219 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1183 випадки;
  • Донецька область — 791 випадок;
  • Житомирська область — 1584 випадки;
  • Закарпатська область — 4318 випадків;
  • Запорізька область — 665 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3385 випадків;
  • Кіровоградська область — 677 випадків;
  • м. Київ — 6797 випадків;
  • Київська область — 3229 випадків;
  • Львівська область — 7891 випадок;
  • Луганська область — 105 випадків;
  • Миколаївська область — 510 випадків;
  • Одеська область — 2492 випадки;
  • Полтавська область — 348 випадків;
  • Рівненська область — 5015 випадків;
  • Сумська область — 355 випадків;
  • Тернопільська область — 2394 випадки;
  • Харківська область — 2971 випадок;
  • Херсонська область — 209 випадків;
  • Хмельницька область — 963 випадки;
  • Чернівецька область — 5289 випадків;
  • Черкаська область — 818 випадків;
  • Чернігівська область — 632 випадки.
1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх