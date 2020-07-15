У 847 осіб в Україні виявили коронавірус

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За добу в Україні в 847 осіб виявили коронавірус. Про це інформує МОЗ України.





Станом на 9.00 18 липня на території держави 58 111 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1477 летальних, 30 525 пацієнтів одужало.





Загалом проведено 864 596 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 756 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена: