У 847 осіб в Україні виявили коронавірус

За добу в Україні в 847 осіб виявили коронавірус. Про це інформує МОЗ України.
Станом на 9.00 18 липня на території держави 58 111 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1477 летальних, 30 525 пацієнтів одужало.
Загалом проведено 864 596 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 756 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2271 випадок;
- Волинська область — 3219 випадків;
- Дніпропетровська область — 1183 випадки;
- Донецька область — 791 випадок;
- Житомирська область — 1584 випадки;
- Закарпатська область — 4318 випадків;
- Запорізька область — 665 випадків;
- Івано-Франківська область — 3385 випадків;
- Кіровоградська область — 677 випадків;
- м. Київ — 6797 випадків;
- Київська область — 3229 випадків;
- Львівська область — 7891 випадок;
- Луганська область — 105 випадків;
- Миколаївська область — 510 випадків;
- Одеська область — 2492 випадки;
- Полтавська область — 348 випадків;
- Рівненська область — 5015 випадків;
- Сумська область — 355 випадків;
- Тернопільська область — 2394 випадки;
- Харківська область — 2971 випадок;
- Херсонська область — 209 випадків;
- Хмельницька область — 963 випадки;
- Чернівецька область — 5289 випадків;
- Черкаська область — 818 випадків;
- Чернігівська область — 632 випадки.