Помер екстренер «Кременя» та легенда «Динамо» Володимир Лозинський

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Вчора, 17 липня, на 65 році пішов із життя видатний український футболіст та колишній тренер «Кременя» Володимир Федорович Лозинський. Володимир Лозинський на початку 90-х саме у Кременчуці закінчив кар’єру футболіста та робив перші кроки на тренерському містку.

Відомо, що останнім часом Лозинський боровся з важкою хворобою.

Володимир Лозинський був вихованцем київського «Динамо» і виступав за команду з 1974 до 1984 роки. За цей час Лозинський виграв з «Динамо» дев'ять титулів, включаючи три «золота» чемпіонату СРСР. Потім він виступав за харківський «Металіст», київський СКА, «Кривбас» та «Кремінь». У складі збірної СРСР Лозинський провів 4 матчі.

Після завершення кар'єри футболіста Лозинський працював тренером «Кременя», київського ЦСКА, «Ворскли» і студентської збірної України, яку в 2007 і 2009 роках приводив до перемоги в літній Універсіаді. З початку 2020 року Лозинський очолював ветеранську збірну України.

Висловлюємо співчуття близьким і рідним Володимира Лозинського.