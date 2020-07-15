Кохання, вбивство і Біг Мак: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Лиз Туччилло «Легко ли быть одной?»
Джулії тридцять вісім, вона успішна в роботі, має затишну квартиру в найкращому районі міста, але не має коханої людини. На відміну від своїх подруг, Джорджії, Серени, Еліс та Рубі, вона не бажає знайомитися з чоловіками в барах та інтернеті. А ще її цікавить, як живуть самотні жінки в інших країнах. І найкращий спосіб знайти відповідь – вирушити в навколосвітню подорож, аби написати книжку… П'ять подруг – п'ять унікальних історій про те, як знайти пару, якщо тобі трохи за тридцять…
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Сергій Жадан «Біг Мак. Перевазантаження»
Усе починається з вокзалу – зустрічі й прощання, дороги та краєвиди, обличчя та вчинки. Одного разу потрібно зважитися й вирушити в подорож назустріч майбутньому, щоб віднайти точку відліку – або кнопку «перезавантаження». Тож мандри лише починаються…
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Агата Крісті «Вбивство у «Східному експресі»
Еркюлю Пуаро потрібно терміново виїхати до Британії, але вільних місць у «Східному експресі» вже немає. Його виручає давній приятель мсьє Бук, власник залізничної компанії. За сніданком детектив помічає, що пасажири поїзда – люди різних національностей. Американець Ретчетт, що видається Пуаро надто підозрілим, просить детектива стати його охоронцем. Але той відмовляється. Уночі через снігові замети поїзд зупинився десь у Югославії, пасажири нервуються, а містер Ретчетт лежить мертвим у своєму купе.