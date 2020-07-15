Кохання, вбивство і Біг Мак: що почитати кременчужанам

Лиз Туччилло «Легко ли быть одной?» Джулії тридцять вісім, вона успішна в роботі, має затишну квартиру в найкращому районі міста, але не має коханої людини. На відміну від своїх подруг, Джорджії, Серени, Еліс та Рубі, вона не бажає знайомитися з чоловіками в барах та інтернеті. А ще її цікавить, як живуть самотні жінки в інших країнах. І найкращий спосіб знайти відповідь – вирушити в навколосвітню подорож, аби написати книжку… П'ять подруг – п'ять унікальних історій про те, як знайти пару, якщо тобі трохи за тридцять…