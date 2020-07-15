У Кременчуці автівка перекинулася на дах

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 1 424

В ніч на 18 липня у Кременчуці, на проїзді Зональному, сталася ДТП. Як повідомили у патрульній поліції, водій авто Pegout не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. Обійшлося без травмованих.