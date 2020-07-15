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У Кременчуці автівка перекинулася на дах

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 1 424

 

Ніхто не постраждав

В ніч на 18 липня у Кременчуці, на проїзді Зональному, сталася ДТП. Як повідомили у патрульній поліції, водій авто Pegout не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. Обійшлося без травмованих.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП
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