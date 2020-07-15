Змінили міру запобіжного заходу для держвиконавців Горішніх Плавнів, яких підозрюють в отриманні хабаря

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 157

Прокуратура оскаржила рішення місцевого суду щодо обрання запобіжних заходів двом державним виконавцям Горішньоплавнівського міського відділу державної виконавчої служби. Замість домашнього арешту посадовцям призначили тримання під вартою з можливістю кожному внести 42 тис грн застави.





Нагадаймо, у червні цього року на отриманні 5 тисяч хабаря затримали колишнього державного виконавця. Експрацівник отримав хабар від боржника нібито для передачі її службовим особам державної виконавчої служби за закриття виконавчого провадження. Після одержання коштів чоловік побачив, що до нього наближаються правоохоронці, а тому викинув у сміттєву урну.





Держвиконавцям повідомлено про підозри за ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (співучасть у виді організації та пособництва в одержанні службовою особою пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб). За клопотаннями слідчого поліції, погодженими з прокурором, виконавці відсторонені від своїх посад.







