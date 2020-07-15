Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна55607
Кременчук124
Хворі:
Україна26049
Кременчук5
Одужало:
Україна28131
Кременчук115
Померло:
Україна1427
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

Змінили міру запобіжного заходу для держвиконавців Горішніх Плавнів, яких підозрюють в отриманні хабаря

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 157

Двоє держвиконавців вимагали від особи 5 тисяч гривень за закриття виконавчого провадження. У схему залучили колишнього колегу

Прокуратура оскаржила рішення місцевого суду щодо обрання запобіжних заходів двом державним виконавцям Горішньоплавнівського міського відділу державної виконавчої служби. Замість домашнього арешту посадовцям призначили тримання під вартою з можливістю кожному внести 42 тис грн застави.


Нагадаймо, у червні цього року на отриманні 5 тисяч хабаря затримали колишнього державного виконавця. Експрацівник отримав хабар від боржника нібито для передачі її службовим особам державної виконавчої служби за закриття виконавчого провадження. Після одержання коштів чоловік побачив, що до нього наближаються правоохоронці, а тому викинув у сміттєву урну.


Держвиконавцям повідомлено про підозри за ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (співучасть у виді організації та пособництва в одержанні службовою особою пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб). За клопотаннями слідчого поліції, погодженими з прокурором, виконавці відсторонені від своїх посад.


У Горішніх Плавнях двох державних виконавців підозрюють в отриманні хабаря


0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Горішні Плавні хабар
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх