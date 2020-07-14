Вот отчего кременчужане умирали в июне

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 575 Коментарів: 1

Но рождалось нас больше, чем умирало

В июне больше всего кременчужан умерло от заболеваний систем кровообращения. На втором месте новообразования. Третье – у заболеваний органов пищеварения.



В июне умерло 190 кременчужан. А родилось – 210.



«ТелеграфЪ» систематизировал еженедельные сводки Кременчугского управления здравоохранения о количестве смертей и рождений. И вот что получилось.





На первом месте по количеству летальных исходов стоят заболевания системы кровообращения. Из 190 умерших 139 умерли от заболеваний систем кровообращения. К этой группе заболеваний относятся: инфаркты, инсульты, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, гипертония, атеросклероз сосудов и др.



От этих заболеваний каждую неделю умирает 25-30 кременчужан. С 29 мая по 4 июня умерли 25 человек; 05.06-11.06 – 30 человек; 12.06.-18.06 – 26; 19.06-25.06 – 32; 26.06-02.07 – 26 человек.



На втором месте по количеству летальных исходов стоят онкологические заболевания (злокачественные новообразования). 29.05-04.06 от них умерли 7 кременчужан; 05.06-11.06 – 7; 12.06-18.06 – 5; 19.06-25.06 – 7; 26.06.-02.07 – 7.



Третье место по количеству летальных исходов у заболеваний органов пищеварения. К этой группе заболеваний относятся: циррозы, гепатиты, желудочно-кишечные кровотечения и др. 29.05-04.06 от этих заболеваний умерли 2 кременчужан; 05.06-11.06 – 2; 12.06-18.06 – 3; 19.06-25.06 – 2; 26.06-02.07 – 0.



Кроме этих групп заболеваний, кременчужане в июне умирали от травм и отравлений (5), от инфекционных заболеваний (1) и других причин (2).





Еженедельно в июне в Кременчуге от болезней умирали 35-36 человек. Наибольшее количество смертей пришлось на период с 19 по 25 июня – умерло 46 человек.



Но каждую неделю в июне, за исключением 05.06-11.06, кременчужан рождалось больше, чем умирало. В частности, с 19 по 25 июня, когда умерло 46 человек, родилось 59.





Всего за указанный период умерло 190, а родилось 210 кременчужан.