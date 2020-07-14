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Кременчук, Культура, Полтавщина

Міжнародний кобзарський фестиваль відбудеться на Полтавщині

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 260

 

Протягом трьох днів, з 24 до 26 липня, у с. Крячківка на Пирятинщині відбудеться 6-й Міжнародний кобзарський фестиваль «Древо роду кобзарського». 


У програмі фестивалю – виступи Київського, Харківського, Львівського, Полтавського кобзарських цехів, гуртів та колективів з України та США, майстрування традиційних кобзарських інструментів.


Цікаво, що засновником фестивалю є американець українського походження Юрій Фединський. Він оселився на Пирятинщині десять років тому і створив тут «Кобзарський табір».

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Кобзарь кобзар фестиваль
компанія «Інтера Люкс»

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