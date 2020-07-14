Міжнародний кобзарський фестиваль відбудеться на Полтавщині

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Протягом трьох днів, з 24 до 26 липня, у с. Крячківка на Пирятинщині відбудеться 6-й Міжнародний кобзарський фестиваль «Древо роду кобзарського».





У програмі фестивалю – виступи Київського, Харківського, Львівського, Полтавського кобзарських цехів, гуртів та колективів з України та США, майстрування традиційних кобзарських інструментів.





Цікаво, що засновником фестивалю є американець українського походження Юрій Фединський. Він оселився на Пирятинщині десять років тому і створив тут «Кобзарський табір».