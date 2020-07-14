Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна54771
Кременчук123
Хворі:
Україна26205
Кременчук4
Одужало:
Україна27154
Кременчук115
Померло:
Україна1412
Кременчук4
Освіта, Коронавірус / Карантин

У школах з вересня учням і вчителям вимірюватимуть температуру - міністр Степанов

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 556 Коментарів: 1

Які нововведення чекають на кременчуцьких школярів

МОЗ розробляє правила для роботи шкіл у новому навчальному році. У Міністерстві працюють над рекомендаціями, за якими в умовах карантину можуть працювати школи у новому навчальному році. Серед варіантів, які зараз розглядаються – температурний скринінг дітей та співробітників школи, а також антисептичні заклади у приміщенні. Фінальний список рекомендацій буде розроблений у співпраці з Міністерством освіти і науки уже найближчими тижнями – щоб у школярів та власників закладів був час підготуватися.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на брифінгу 15 липня.


- Ми зараз дуже ретельно розробляємо правила, за якими діти будуть навчатися з 1 вересня.  Разом із Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, дивимося, яким чином це відбувається за кордоном і хочемо взяти найкращі практики. Ми хочемо зробити процес навчання дітей максимально комфортним з одного боку, а також – максимально безпечним з іншого, - наголосив Максим Степанов.


Як підкреслив очільник відомства, серед рекомендацій щодо роботи шкіл з 1 вересня розглядається наступне:

  • Перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюють температуру.
  • Дітям міряють температуру перед входом у заклад.
  • Працівники і діти, з температурою, вищою за 37,2 – не допускаються у заклад.
  • Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.
  • Заклади мають бути оснащені антисептиками.
  • Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.
0
Автор: Альона Душенко
Теги: школа карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 347
inattentive:
Сьогодні, 16:04

Питання . Хто повинен закупити безконтактний термометр , антисептики , рідке мило , разові рушники... ? Також цікавить питання про постачання шкіл додатковими, безпечними дезинфікуючими засобами , рукавичкам , респіраторами (для тех.персоналу) ... . Зараз знайдуться ті хто запитає :" Невже Ви не здасте 50-100 гривень...?" .  Я , здам . Але цеж буде порушення закону, чи не так?


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх