У школах з вересня учням і вчителям вимірюватимуть температуру - міністр Степанов

Які нововведення чекають на кременчуцьких школярів
МОЗ розробляє правила для роботи шкіл у новому навчальному році. У Міністерстві працюють над рекомендаціями, за якими в умовах карантину можуть працювати школи у новому навчальному році. Серед варіантів, які зараз розглядаються – температурний скринінг дітей та співробітників школи, а також антисептичні заклади у приміщенні. Фінальний список рекомендацій буде розроблений у співпраці з Міністерством освіти і науки уже найближчими тижнями – щоб у школярів та власників закладів був час підготуватися.
Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на брифінгу 15 липня.
- Ми зараз дуже ретельно розробляємо правила, за якими діти будуть навчатися з 1 вересня. Разом із Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, дивимося, яким чином це відбувається за кордоном і хочемо взяти найкращі практики. Ми хочемо зробити процес навчання дітей максимально комфортним з одного боку, а також – максимально безпечним з іншого, - наголосив Максим Степанов.
Як підкреслив очільник відомства, серед рекомендацій щодо роботи шкіл з 1 вересня розглядається наступне:
- Перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюють температуру.
- Дітям міряють температуру перед входом у заклад.
- Працівники і діти, з температурою, вищою за 37,2 – не допускаються у заклад.
- Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.
- Заклади мають бути оснащені антисептиками.
- Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.