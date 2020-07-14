У школах з вересня учням і вчителям вимірюватимуть температуру - міністр Степанов

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 556 Коментарів: 1

МОЗ розробляє правила для роботи шкіл у новому навчальному році. У Міністерстві працюють над рекомендаціями, за якими в умовах карантину можуть працювати школи у новому навчальному році. Серед варіантів, які зараз розглядаються – температурний скринінг дітей та співробітників школи, а також антисептичні заклади у приміщенні. Фінальний список рекомендацій буде розроблений у співпраці з Міністерством освіти і науки уже найближчими тижнями – щоб у школярів та власників закладів був час підготуватися.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на брифінгу 15 липня.





- Ми зараз дуже ретельно розробляємо правила, за якими діти будуть навчатися з 1 вересня. Разом із Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, дивимося, яким чином це відбувається за кордоном і хочемо взяти найкращі практики. Ми хочемо зробити процес навчання дітей максимально комфортним з одного боку, а також – максимально безпечним з іншого, - наголосив Максим Степанов.



Як підкреслив очільник відомства, серед рекомендацій щодо роботи шкіл з 1 вересня розглядається наступне: