Кремінь закликав депутатів не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову

Люди готуються пікетувати Верховну Раду 16 та 17 липня, щоб не допустити змін до закону
Завтра, 16 липня, на сесії Верховної Ради України планують внести зміни до закону про мову «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Йдеться про законопроєкт №2362 нардепа «Слуги народу» Максима Бужанського.
Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив. У комітеті Ради зазначили, що законопроєкт Бужанського «має вплив на показники державного бюджету (призведе до збільшення видатків)».
Нардепи та активісти закликали мобілізуватися біля стін парламенту 16 липня, тому що законопроєктом пропонується скасувати обов'язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою.
Народний депутат Володимир В’ятрович зазначив, що в разі прийняття закону, перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 буде скасовано.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти» (№2362).