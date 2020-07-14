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Надзвичайні новини, Полтавщина

Розбійний напад в Горішніх Плавнях: двом кременчужанам оголосили про підозру

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

 

Ще одного ймовірного злочинця шукають

Двом кременчужанам 24 та 26 років повідомили про підозру за порушення ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я осіб, які зазнали нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб, із проникненням у житло).


 


Мова йде про випадок, що стався у Дмитрівці (територія Горішніх Плавнів, - автор) 14 липня. Троє чоловіків проникли на територію домоволодіння місцевого жителя й, погрожуючи господарю та двом його гостям ножем і насильством, вимагали гроші. Однак потерпілим вдалося втекти і звернутися до дільничної. Правоохоронницю зловмисники почали залякувати ножем і предметом, схожим на ручну гранату Ф-1. Наряд поліції, який приїхав на допомогу, затримав двох чоловіків неподалік місця вчинення злочину.


Досудове розслідування триває. Третього ймовірного злочинця шукають.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pol.gp.gov.ua
Теги: нападение розбійний напад Горішні Плавні
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