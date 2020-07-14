Верховная Рада назначила день проведения местных выборов

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Верховная Рада назначила датой проведения местных выборов 25 октября 2020 года.



Сегодня, 15 июля, на заседании Рады нардепы приняли Постановление №3809 и утвердили дату проведения местных выборов.

За Постановление №3809 проголосовало 326 народных депутатов.





Нардепы-кременчужане – Березин, Мовчан, Шаповалов – тоже голосовали «за».





В Постановлении №3809, п.2 указано, что местные выборы не будут проводиться на территории оккупированного РФ Крыма, а также на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



Также Постановлением предусмотрено (п.3), что в Луганской и Донецкой областях не будут проводиться выборы депутатов областных советов – потому что у территориальных громад этих областей нет равных возможностей для участия в выборах (часть территорий оккупирована).



Пунктом 4 Постановления предусмотрено, что местные выборы на оккупированных территориях Украины (Крым, часть Донецкой и Луганской областей) будут проведены лишь после прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации, после деоккупации и выведения с украинских территорий всех российских и других незаконных вооруженных формирований, а также их разоружения, и обеспечения безопасности украинцев, живущих на этих территориях.