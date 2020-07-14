Стало відомо, за яких обставин на Полтавщині загинув засуджений

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 710 Коментарів: 1

Управління Держпраці у Полтавській області створило спецкомісію та організувало проведення розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 11 липня. Мова йде про загибель засудженого, який упав з висоти. Інцидент стався на території зернового складу, що є виробничим підрозділом ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України», - повідомляє Управління Держпраці.





У той день 55-річний потерпілий разом з іншим засудженим складав тюки соломи в скирту. Закінчивши роботу, вирішив допомогти бригаді, яка ремонтувала покрівлю зернового складу. Піднімаючись на висоту 5 метрів, він не підстрахувався спеціальним канатом та монтажним паском. Під час прибивання цвяхів проломився шифер і чоловік упав на підлогу складу.





Як з’ясували медики лікарні, до якої доправили постраждалого, внаслідок падіння він отримав закриту черепно-мозкову травму голови, забій грудної клітини, травму поперекового відділу хребта та пошкодження спинного мозку. Після проведеного хірургічного втручання близько опівночі чоловік помер.





Причини та обставини нещасного випадку з’ясує комісія зі спецрозслідування.