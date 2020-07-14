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Кременчук, Дороги & Дурні

На кременчуцькому повороті водія легковика ледь не занесло на лікарняний

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 108 Коментарів: 2

«Постраждали» лише нерви

14 липня на вулиці Лікаря Богаєвського ледь не сталася аварія. Відео з небезпечною ситуацією поділився читач Олександр, який сам був у небезпеці. Олександр їхав на машині вулицею Лікаря Богаєвського з боку Гранітної. На зустріч чоловіку їхав синій легковик, який ледь не в'їхав у машину Олександра. Водій зустрічного автомобіля зізнався, що його занесло на повороті.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: читач Олександр
Теги: Дураки и дороги легковушки
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

480
Veles:
Сьогодні, 13:45

хоть бы звук вырубили


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shoni1970:
Сьогодні, 13:53

Там багато "аленей" зрізають в повороті. Самого тричі чуть не влупили.


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Проект газеты Кременчугский ТелеграфЪ, который призван поднять общественность для решения насущных дорожных проблем (светофоры, знаки, разметка, ремонт дорог, освещение, конфликтные ситуации с полицией и другими службами) и, естественно, вместе будем "журить" нарушителей ПДД.

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