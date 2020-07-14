На кременчуцькому повороті водія легковика ледь не занесло на лікарняний

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 108 Коментарів: 2

14 липня на вулиці Лікаря Богаєвського ледь не сталася аварія. Відео з небезпечною ситуацією поділився читач Олександр, який сам був у небезпеці. Олександр їхав на машині вулицею Лікаря Богаєвського з боку Гранітної. На зустріч чоловіку їхав синій легковик, який ледь не в'їхав у машину Олександра. Водій зустрічного автомобіля зізнався, що його занесло на повороті.



