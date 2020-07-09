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Кременчук, Культура, Украина, Мир

Сорочинський ярмарок можуть скасувати через коронавірус

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 382

 

На Полтавщині немає внутрішньообласного розповсюдження інфекції, а на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів, тож є певні ризики

Цього року Сорочинський ярмарок, що проходить щорічно в серпні в Полтавській області, можуть скасувати через пандемію коронавірусу.
Таку думку висловив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін, повідомляє Полтавська ОДА.


Попри COVID-19 Сорочинський ярмарок розпочав підготовку до дійства


- Не можу сказати — буде ярмарок чи ні. Щотижня проводимо засідання регіональної комісії ТЕБ і НС, на який ухвалюємо рішення щодо ситуації з коронавірусом. Моє особисте бачення — проведення заходу несе велику загрозу здоров’ю жителів регіону, — зазначив він.


За добу в Україні зафіксували 678 нових випадків COVID-19, на Полтавщині - жодного


Лунін наголосив, що на Полтавщині немає внутрішньообласного розповсюдження інфекції, а на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів, тож є певні ризики.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Сорочинская ярмарка
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