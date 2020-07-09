Сорочинський ярмарок можуть скасувати через коронавірус

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 382

На Полтавщині немає внутрішньообласного розповсюдження інфекції, а на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів, тож є певні ризики

Цього року Сорочинський ярмарок, що проходить щорічно в серпні в Полтавській області, можуть скасувати через пандемію коронавірусу.

Таку думку висловив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін, повідомляє Полтавська ОДА.









- Не можу сказати — буде ярмарок чи ні. Щотижня проводимо засідання регіональної комісії ТЕБ і НС, на який ухвалюємо рішення щодо ситуації з коронавірусом. Моє особисте бачення — проведення заходу несе велику загрозу здоров’ю жителів регіону, — зазначив він.









Лунін наголосив, що на Полтавщині немає внутрішньообласного розповсюдження інфекції, а на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів, тож є певні ризики.