Сорочинський ярмарок можуть скасувати через коронавірус

На Полтавщині немає внутрішньообласного розповсюдження інфекції, а на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів, тож є певні ризики
Цього року Сорочинський ярмарок, що проходить щорічно в серпні в Полтавській області, можуть скасувати через пандемію коронавірусу.
Таку думку висловив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін, повідомляє Полтавська ОДА.
Лунін наголосив, що на Полтавщині немає внутрішньообласного розповсюдження інфекції, а на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів, тож є певні ризики.