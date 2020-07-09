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Де 13 липня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 888

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

13 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького, 9-78 
  • вул. Затонна, 1-11 
  • вул. Недогарська, 27-39 
  • пров. Річний, 3-7 
  • пр. Річний, 4-14
  • вул. Республіканська, 63, 65, 67, 69, 71, 73
  • вул. Макаренка, 9-49
  • вул. Кузнєчна, 26-39
  • вул. Павла Чубинського, 21-33
  • вул. Лейтенанта Дніпрова, 3-14
  • пров. Ракітіна, 18-19
  • пров. Івана Кожедуба, 13-30
  • пров. Тополевий, 9-20.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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