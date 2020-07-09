Де 13 липня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 15:05
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
13 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Богдана Хмельницького, 9-78
- вул. Затонна, 1-11
- вул. Недогарська, 27-39
- пров. Річний, 3-7
- пр. Річний, 4-14
- вул. Республіканська, 63, 65, 67, 69, 71, 73
- вул. Макаренка, 9-49
- вул. Кузнєчна, 26-39
- вул. Павла Чубинського, 21-33
- вул. Лейтенанта Дніпрова, 3-14
- пров. Ракітіна, 18-19
- пров. Івана Кожедуба, 13-30
- пров. Тополевий, 9-20.