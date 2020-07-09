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В конце выходного дня: неравный бой сороки и ужа на Реевке

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Сорока vs уж: а на кого бы поставили вы?

12 июля в одном из дворов на Реевке кременчужанин стал свидетелем неравного боя сороки и ужа:

А на кого бы поставили вы?

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 12. Juli 2020

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Автор: Руслана Горгола
Теги: животные
компанія «Інтера Люкс»
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