На Леонова зіткнулися ВАЗ 2115 та Toyota Camry: трьох госпіталізовано

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 2 201

12 липня, близько 20.30 у Кременчуці сталася ДТП. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, на вулиці Леонова зіткнулися ВАЗ 2115 та TOYOTA Camry. До аварії призвело грубе порушення правил дорожнього руху.





До лікарні госпіталізовано 3-ох чоловік.



Охорону місця події забезпечують патрульні. Деталі та обставини встановлюються.



