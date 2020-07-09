На Леонова зіткнулися ВАЗ 2115 та Toyota Camry: трьох госпіталізовано

12 липня, близько 20.30 у Кременчуці сталася ДТП. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, на вулиці Леонова зіткнулися ВАЗ 2115 та TOYOTA Camry. До аварії призвело грубе порушення правил дорожнього руху.
До лікарні госпіталізовано 3-ох чоловік.
Охорону місця події забезпечують патрульні. Деталі та обставини встановлюються.
ДТП на Леонова Подробности тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/07/12/na-leonova-zitknulisja-vaz-2115-ta-toyota-camry-troh-gospitalizovano_10087748.htmlGepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 12. Juli 2020