Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.07.2020 20:00
Підтверджені:
Україна51224
Кременчук120
Хворі:
Україна26113
Кременчук1
Одужало:
Україна23784
Кременчук115
Померло:
Україна1327
Кременчук4
Топ новина, Надзвичайні новини

На Леонова зіткнулися ВАЗ 2115 та Toyota Camry: трьох госпіталізовано

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 2 201

 

До аварії призвело грубе порушення правил дорожнього руху

12 липня, близько 20.30 у Кременчуці сталася ДТП. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, на вулиці Леонова зіткнулися ВАЗ 2115 та TOYOTA Camry. До аварії призвело грубе порушення правил дорожнього руху.


До лікарні госпіталізовано 3-ох чоловік.


Охорону місця події забезпечують патрульні. Деталі та обставини встановлюються.


ДТП на Леонова Подробности тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/07/12/na-leonova-zitknulisja-vaz-2115-ta-toyota-camry-troh-gospitalizovano_10087748.html

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 12. Juli 2020
 

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх