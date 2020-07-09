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У кого з кременчужан 13-16 липня не буде газу

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 145

 

Графік проведення робіт по демонтажу загальнобудинкових лічильників газу

На цьому тижні заплановано тимчасове відключення газу в Кременчуці за окремими адресами, повідомляє «Кременчукгаз».


Причина - проведення робіт по демонтажу загальнобудинкових лічильників газу для проведення планової повірки 13-16 липня.


З метою запобігання виникнення аварійної ситуації адміністрація ПрАТ «Кременчукгаз» просить кременчужан, у відповідності до даного графіку, перекрити відключаючі пристрої перед газовими приладами до 8.00.


Відновлення газопостачання житлових будинків буде проведено згідно даного графіку, при умові доступу працівників ПрАТ «Кременчукгаз» до газових приладів.


За додатковою інформацією звертатися до Центру обслуговування споживачів:

  • (0536) 78-04-04,
  • (067) 503-75-20,
  • (095) 720-00-36,
  • (063) 839-35-33.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение газ Кременчуггаз
компанія «Інтера Люкс»
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