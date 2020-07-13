Збір на Азовському морі та менше тренувань: як готується дзюдоїста Єлизавета Каланіна під час карантину

Дзюдоїстка з Кременчука Єлизавета Каланіна розповіла «Телеграфу», як проходить її тренування під час адаптивного карантину. Раніше дівчина зізналася, що єдиним її суперником була сестричка, з якою вона тренувалася.
Тренувальний процес змінився в тому, що тренувань стало менше: з двох тренувань ми поки перейшли на одне тренування вдень. Це пов'язано з тим, що найближчим часом немає змагань, але з вересня будемо входити в колишній режим, - розповіла спортсменка.
Олімпійський рік був розписаних не по днях, а по годинах. Перенесення змагань на наступний рік, змусили спортсменів готуватися до змагань без прив'язки до певних змагань. Тим найважче тренерам готувати своїх вихованців й виводити на пік своєї форми. Ми поцікавилися у Єлизавети чи не зникає мотивація при тренуваннях під час карантину.