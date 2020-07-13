Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.07.2020 09:40
Підтверджені:
Україна54133
Кременчук121
Хворі:
Україна26232
Кременчук2
Одужало:
Україна26503
Кременчук115
Померло:
Україна1398
Кременчук4
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Збір на Азовському морі та менше тренувань: як готується дзюдоїста Єлизавета Каланіна під час карантину

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 536

 

Кременчуцька дзюдоїстка поступово виходить з карантину та готується до посилених тренувань

Дзюдоїстка з Кременчука Єлизавета Каланіна розповіла «Телеграфу», як проходить її тренування під час адаптивного карантину. Раніше дівчина зізналася, що єдиним її суперником була сестричка, з якою вона тренувалася. 


Сестра у кімоно та тренування в Африці: як кременчуцькі спортсмени тренуються на карантині
- Як тільки карантин послабили ми почали займатися у залі. Хоча у середині червня у нас проходив збір на Азовському морі. Зараз тренуємося раз в день для підтримки форми.


Тренувальний процес змінився в тому, що тренувань стало менше: з двох тренувань ми поки перейшли на одне тренування вдень. Це пов'язано з тим, що найближчим часом немає змагань, але з вересня будемо входити в колишній режим, - розповіла спортсменка. 


 


Олімпійський рік був розписаних не по днях, а по годинах. Перенесення змагань на наступний рік, змусили спортсменів готуватися до змагань без прив'язки до певних змагань. Тим найважче тренерам готувати своїх вихованців й виводити на пік своєї форми. Ми поцікавилися у Єлизавети чи не зникає мотивація при тренуваннях під час карантину. 


- Я б не сказала, що мотивація втрачається, бо вже відомо що чемпіонат Європи і чемпіонат світу відбудуться у листопаді та грудні цього року. До цих змагань вже зараз потрібно готуватися. А до міжнародних змагань відбудеться чемпіонат України та абсолютний чемпіонат України, - додала Єлизавета Каланіна.
P.S. Ніжна й витончена, але в той же час сильна та впевнена. Такою Лізу Каланіну ви ще не бачили. Які світлини у фотоблоці вам сподобалися найбільше: кольорові чи чорно-білі? 
1
Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо Каланіна
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх