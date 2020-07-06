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Кременчук, Культура, Кременчуг

Попри COVID-19 Сорочинський ярмарок розпочав підготовку до дійства

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 081

 

Ярмарок планують провести у серпні 

Національний Сорочинський ярмарок 2020 року відбудеться з 18 до 23 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, на площі в 16 га під відкритим небом. Офіційне відкриття 18 серпня об 11.00.


З початку липня розпочався прийом заявок від усіх категорій учасників. 


У Національному Сорочинському ярмарку беруть участь підприємства, приватні підприємці, майстри народних промислів, заклади громадського харчування, організатори колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи, окремі виконавці, організатори зон відпочинку та розваг.


- Підготовка та проведення ярмарку здійснюватиметься з урахуванням усіх протиепідемічних правил, запроваджених МОЗ і пов'язаних з COVID - 19, та з дотриманням необхідних санітарних вимог, - йдеться у повідомленні пресслужби «Сорочинського ярмарку». 
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Автор: Альона Душенко
Теги: Сорочинская ярмарка
компанія «Інтера Люкс»

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