Попри COVID-19 Сорочинський ярмарок розпочав підготовку до дійства

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Національний Сорочинський ярмарок 2020 року відбудеться з 18 до 23 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, на площі в 16 га під відкритим небом. Офіційне відкриття 18 серпня об 11.00.





З початку липня розпочався прийом заявок від усіх категорій учасників.





У Національному Сорочинському ярмарку беруть участь підприємства, приватні підприємці, майстри народних промислів, заклади громадського харчування, організатори колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи, окремі виконавці, організатори зон відпочинку та розваг.





- Підготовка та проведення ярмарку здійснюватиметься з урахуванням усіх протиепідемічних правил, запроваджених МОЗ і пов'язаних з COVID - 19, та з дотриманням необхідних санітарних вимог, - йдеться у повідомленні пресслужби «Сорочинського ярмарку».