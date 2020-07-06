Попри COVID-19 Сорочинський ярмарок розпочав підготовку до дійства

Національний Сорочинський ярмарок 2020 року відбудеться з 18 до 23 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, на площі в 16 га під відкритим небом. Офіційне відкриття 18 серпня об 11.00.
З початку липня розпочався прийом заявок від усіх категорій учасників.
У Національному Сорочинському ярмарку беруть участь підприємства, приватні підприємці, майстри народних промислів, заклади громадського харчування, організатори колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи, окремі виконавці, організатори зон відпочинку та розваг.