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Пенсіонер два дні не відкривав родичам, вони викликали рятувальників

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 2 411

 

Як з'ясувалося, 61-річний чоловік міцно спав вдома

5 липня близько 17.00 занепокоєні родичі 61-річного пенсіонера зателефонували на лінію «102» та повідомили, що він вже дві доби не відчиняє їм двері.

 

За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, поліція переадресувала виклик рятувальникам. Ті приїхали на вулицю Сумську та за допомогою автодрабини через вікно потрапили до квартири на п'ятому поверсі, після чого відчинили двері працівникам поліції та родичам.

 

Як з'ясувалося, пенсіонер міцно спав, медичної допомоги він не потребував. Очевидці у соцмережах стверджують, що чоловік був напідпитку.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пенсионер сон спасатели
компанія «Інтера Люкс»

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