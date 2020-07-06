Пенсіонер два дні не відкривав родичам, вони викликали рятувальників

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5 липня близько 17.00 занепокоєні родичі 61-річного пенсіонера зателефонували на лінію «102» та повідомили, що він вже дві доби не відчиняє їм двері.

За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, поліція переадресувала виклик рятувальникам. Ті приїхали на вулицю Сумську та за допомогою автодрабини через вікно потрапили до квартири на п'ятому поверсі, після чого відчинили двері працівникам поліції та родичам.

Як з'ясувалося, пенсіонер міцно спав, медичної допомоги він не потребував. Очевидці у соцмережах стверджують, що чоловік був напідпитку.