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У Кременчуці трирічного хлопчика вдарило струмом

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 2 177

 

Малий засунув заколку у розетку

5 липня у Кременчуці на вул. Київській трирічного хлопчика вдарило струмом.


Як повідомляє пресслужба поліції, малий засунав в розетку заколку.


На швидкій його доставили до дитячої лікарні. Дитина у задовільному стані.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ударило током дитина
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