У Кременчуці трирічного хлопчика вдарило струмом

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5 липня у Кременчуці на вул. Київській трирічного хлопчика вдарило струмом.





Як повідомляє пресслужба поліції, малий засунав в розетку заколку.





На швидкій його доставили до дитячої лікарні. Дитина у задовільному стані.