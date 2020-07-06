На Полтавщині двоє браконьєрів наловили риби на 27 тисяч грн

4 липня близько 13.30 мобільна група водної поліції викрила поблизу села Мозоліївки Глобинського району двох браконьєрів з уловом на понад 27 тисяч грн.
За інформацією Кременчуцького відділу поліції, гумовий човен з двома рибалками виявили в межах Сулинського заказника, на Кременчуцькому водосховищі.
У браконьєрів 25 та 35 років вилучили 35 кілограмів риби, човен та 200 метрів риболовецьких сіток. За фактом незаконного рибного промислу (ст. 249 КК України) поліція розпочала досудове розслідування.