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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині двоє браконьєрів наловили риби на 27 тисяч грн

Сьогодні, 07:33 Переглядів: 1 451

 

У рибалок вилучили 35 кілограмів риби, човен та 200 метрів риболовецьких сіток

4 липня близько 13.30 мобільна група водної поліції викрила поблизу села Мозоліївки Глобинського району двох браконьєрів з уловом на понад 27 тисяч грн.


 

За інформацією Кременчуцького відділу поліції, гумовий човен з двома рибалками виявили в межах Сулинського заказника, на Кременчуцькому водосховищі.


У браконьєрів 25 та 35 років вилучили 35 кілограмів риби, човен та 200 метрів риболовецьких сіток. За фактом незаконного рибного промислу (ст. 249 КК України) поліція розпочала досудове розслідування.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: браконьерство Кременчугское водохранилище рыба лодка сети водная полиция
компанія «Інтера Люкс»

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