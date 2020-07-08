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Кременчук, Спорт, Кременчуг

ХК «Кременчук» може зіграти з «Соколом»: УХЛ розширює географію

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 90

У кременчуцької команди збільшується кількість суперників

Наступного сезону в хокейного клубу «Кременчук» збільшиться кількість суперників. За інформацією пресслужби Укроїнської хокейної ліги, УХЛ приступає до роботи над формуванням складу учасників 5 ювілейного сезону 2020-2021. Крім участі в національному чемпіонаті 6 діючих клубів («Білий Барс», МХК «Динамо», «Дніпро», «Донбас», «Кременчук», «Крижані Вовки»), Ліга веде переговори з ініціативними групами з Дніпра («Динамо»), Кривого Рогу («Кривбас»), Києва (МХК «Сокіл»), а також з Одеси та Маріуполя.


Основним завданням УХЛ є розширення географії чемпіонату в майбутньому сезоні. Це передбачає не лише підвищення інтересу до самого турніру, але і зростання популярності хокею в регіонах, і Україні в цілому.


Нагадаємо, що регулярний чемпіонат Української хокейної Ліги-Парі-Матч сезону 2020-2021 стартує 30 вересня матчем-відкриттям між чемпіоном і срібним призером сезону 2019-2020, які визначаться в ході плей-офф, який відбудеться у вересні 2020 року.


Хокеїсти «Кременчука» дізналися розклад ігор, які стартують після карантину
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
компанія «Інтера Люкс»

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