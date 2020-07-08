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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінка впала у колодязь

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 363

 

Потерпілу витягли рятувальники та передали її медикам

8 липня в селищі Опішня Зіньківського району 59-річна жінка впала у колодязь. Як повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, вона потрапила у колодязь на власному подвір’ї з особистої необережності та не могла самостійно вибратися на поверхню.


Рятувальники чергового відділення Опішнянського ДПРП за допомогою альпінійського спорядження дістали жінку з колодязя та передали медикам для обстеження.


Стан здоров’я жінки – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: pl.dsns.gov.ua
Теги: колодец упала
компанія «Інтера Люкс»

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