На Полтавщині жінка впала у колодязь

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8 липня в селищі Опішня Зіньківського району 59-річна жінка впала у колодязь. Як повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, вона потрапила у колодязь на власному подвір’ї з особистої необережності та не могла самостійно вибратися на поверхню.





Рятувальники чергового відділення Опішнянського ДПРП за допомогою альпінійського спорядження дістали жінку з колодязя та передали медикам для обстеження.





Стан здоров’я жінки – середньої тяжкості.