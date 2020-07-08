На Полтавщині жінка впала у колодязь

8 липня в селищі Опішня Зіньківського району 59-річна жінка впала у колодязь. Як повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, вона потрапила у колодязь на власному подвір’ї з особистої необережності та не могла самостійно вибратися на поверхню.
Рятувальники чергового відділення Опішнянського ДПРП за допомогою альпінійського спорядження дістали жінку з колодязя та передали медикам для обстеження.
Стан здоров’я жінки – середньої тяжкості.