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Надзвичайні новини

Судитимуть кременчужан, які на Новий рік влаштували бійку та розгромили ресторан

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 671

У закладі хулігани пошкодили майно на суму понад 8,5 тисяч грн

Крюківський районний суд Кременчука розпочав слухання у справі за фактом бійки, що сталася наприкінці грудня 2019 року в ресторані нашого міста.


Прокуратура Полтавщини повідомила, що, за даними слідства, працівники одного з кременчуцьких заводів святкували у ресторані Новий рік. Між робітником підприємства та іншим відвідувачем закладу виник конфлікт. Останній подзвонив своїм друзям, і ті, прихопивши биту, приїхали «на допомогу».


Внаслідок бійки троє людей отримали легкі тілесні ушкодження, ще двоє – середнього ступеня тяжкості. Окрім цього, вони розгромили ресторан – було пошкоджене майно на суму понад 8,5 тисяч грн.


Прокурори Кременчуцької місцевої прокуратури обвинувачують трьох жителів Кременчука у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України), ще одного кременчужанина у хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України), та в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 122 КК України).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: драка ресторан Новый год
компанія «Інтера Люкс»

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