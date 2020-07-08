Андрій Олійник та Дмитро Сула потрапили у збірну туру

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 286

Двоє футболістів «Кременя» потрапили у збірну туру, за версією сайту Спортарена. Перемога у матчі з Минаєм і ледь не створена сенсація у грі з Волинню переводить кременчужан у статус - «грози авторитетів».









Воротар – Андрій Олійник (Кремінь)





Уже з перших хвилин волиняни розпочали методичний обстріл воріт господарів і загалом за гру набили два десятки ударів. Проте власна неточність і чудова гра ветерана Кременю Олійника зірвали гостям план на гру й сподівання на результат. Андрій потягнув чотири дуже непоганих удари, серед яких – спроби від Волошиновича та Климця із забивних позицій. Друга поспіль домашня нічия з фаворитами чемпіонату, а також лише по одному пропущеному м’ячу в стартових іграх – це гарне досягнення як для голкіпера, так і для його команди.









Також Андрія Олійник визнали найкращим воротарем туру.





- Сергій Свистун очолив Кремінь під час поточного чемпіонату, але насправді фахівець, з перервами, працює в клубі ще від 2004 року. Він добре знає кадри, тому може прийняти несподіване, але влучне рішення. Так, він рішуче повернув у склад 34-річного гравця, який всю свою кар’єру виступає за Кремінь, і Олійник видав такий футбол, який змусив йому аплодувати. Сенсаційні домашні нічиї з лідерами – Волинню та Минаєм, а також потужна гра в Краматорську, де господарі били по його воротах три пенальті й лише так здобули перемогу, підтвердили, що Андрій грає, а не дограє, - йдеться у повідомленні.





Статистика: 4 матчі в чемпіонаті, 360 хвилин, 6 пропущених м’ячів, 1 «суха» гра.





Нападник – Дмитро Сула (Кремінь)





- Я у футболі тому що люблю його за участь. Коли я не граю я не щасливий як футболіст, Коли я граю – я щасливий, відчуваю себе потрібним», – зазначив після матчу Сула в інтерв’ю клубній прес-службі. - Так, Кремень потребував саме такого форварда. Адже Сула підняв на якісно новий рівень атаку кременчужан. А сам Дмитро отримав ігрову практику, якої йому бракувало в Інгульці. У грі з Волинню він раніше загрожував чужим воротам, а на початку другого тайму заробив штрафний і сам бездоганно його виконав. Гол туру – й чергове позбавлення очок фаворитів від нової «грози авторитетів, - повідомляє сайт Спортарена.





До речі, саме гол Дмитра Сули визнали голом туру.



