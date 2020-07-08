За добу коронавірус виявили у 810 українців, один випадок – на Полтавщині

За цей період в Україні від COVID-19 померла 21 людина
За останню добу в Україні зафіксували 810 нових випадків COVID-19, один із них – на Полтавщині. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 9 липня у нашій країні нараховують 51 224 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції, з них 1327 летальних (за добу померла 21 людина), 23 784 пацієнти одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2021 випадок;
- Волинська область — 2875 випадків;
- Дніпропетровська область — 1130 випадків;
- Донецька область — 749 випадків;
- Житомирська область — 1500 випадків;
- Закарпатська область — 3622 випадки;
- Запорізька область — 605 випадків;
- Івано-Франківська область — 2857 випадків;
- Кіровоградська область — 669 випадків;
- м. Київ — 5872 випадки;
- Київська область — 2895 випадків;
- Львівська область — 6681 випадок;
- Луганська область — 90 випадків;
- Миколаївська область — 465 випадків;
- Одеська область — 2052 випадки;
- Полтавська область — 327 випадків;
- Рівненська область — 4380 випадків;
- Сумська область — 328 випадків;
- Тернопільська область — 2153 випадки;
- Харківська область — 2521 випадок;
- Херсонська область — 201 випадок;
- Хмельницька область — 865 випадків;
- Чернівецька область — 5074 випадки;
- Черкаська область — 707 випадків;
- Чернігівська область — 585 випадків.
Як інформує Полтавська ОДА, новий випадок захворювання на коронавірус зареєстрували у Полтаві.
Загалом одужали вже 281 житель області, продовжують лікування 33 людини.