За добу коронавірус виявили у 810 українців, один випадок – на Полтавщині

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За цей період в Україні від COVID-19 померла 21 людина

За останню добу в Україні зафіксували 810 нових випадків COVID-19, один із них – на Полтавщині. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 9 липня у нашій країні нараховують 51 224 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції, з них 1327 летальних (за добу померла 21 людина), 23 784 пацієнти одужали.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2021 випадок;

Волинська область — 2875 випадків;

Дніпропетровська область — 1130 випадків;

Донецька область — 749 випадків;

Житомирська область — 1500 випадків;

Закарпатська область — 3622 випадки;

Запорізька область — 605 випадків;

Івано-Франківська область — 2857 випадків;

Кіровоградська область — 669 випадків;

м. Київ — 5872 випадки;

Київська область — 2895 випадків;

Львівська область — 6681 випадок;

Луганська область — 90 випадків;

Миколаївська область — 465 випадків;

Одеська область — 2052 випадки;

Полтавська область — 327 випадків;

Рівненська область — 4380 випадків;

Сумська область — 328 випадків;

Тернопільська область — 2153 випадки;

Харківська область — 2521 випадок;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 865 випадків;

Чернівецька область — 5074 випадки;

Черкаська область — 707 випадків;

Чернігівська область — 585 випадків.

Як інформує Полтавська ОДА, новий випадок захворювання на коронавірус зареєстрували у Полтаві.



Загалом одужали вже 281 житель області, продовжують лікування 33 людини.