Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 08.07.2020 10:50
Підтверджені:
Україна50414
Кременчук119
Хворі:
Україна25989
Кременчук3
Одужало:
Україна23119
Кременчук112
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Україна1306
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу коронавірус виявили у 810 українців, один випадок – на Полтавщині

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 625

 

За цей період в Україні від COVID-19 померла 21 людина

За останню добу в Україні зафіксували 810 нових випадків COVID-19, один із них – на Полтавщині. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 9 липня у нашій країні нараховують 51 224 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції, з них 1327 летальних (за добу померла 21 людина), 23 784 пацієнти одужали.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2021 випадок;
  • Волинська область — 2875 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1130 випадків;
  • Донецька область — 749 випадків;
  • Житомирська область — 1500 випадків;
  • Закарпатська область — 3622 випадки;
  • Запорізька область — 605 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2857 випадків;
  • Кіровоградська область — 669 випадків;
  • м. Київ — 5872 випадки;
  • Київська область — 2895 випадків;
  • Львівська область — 6681 випадок;
  • Луганська область — 90 випадків;
  • Миколаївська область — 465 випадків;
  • Одеська область — 2052 випадки;
  • Полтавська область — 327 випадків;
  • Рівненська область — 4380 випадків;
  • Сумська область — 328 випадків;
  • Тернопільська область — 2153 випадки;
  • Харківська область — 2521 випадок;
  • Херсонська область — 201 випадок;
  • Хмельницька область — 865 випадків;
  • Чернівецька область — 5074 випадки;
  • Черкаська область — 707 випадків;
  • Чернігівська область — 585 випадків.

Як інформує Полтавська ОДА, новий випадок захворювання на коронавірус зареєстрували у Полтаві.


Загалом одужали вже 281 житель області, продовжують лікування 33 людини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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