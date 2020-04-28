Хокеїсти «Кременчука» дізналися розклад ігор, які стартують після карантину

Сегодня, 07:44 Просмотров: 385

Чемпіонат Української хокейної ліги, як і весь світовий спорт, став на паузу. У зв'язку з пандемією коронавірусу, оголошеною ВООЗ, і вжитими у зв'язку з цим заходами безпеки, 17 березня сезон 2019-2020 був припинений.





Матчі 1/4 фіналу плей-офф відбулися без глядачів - учасниками півфіналу стали «Кременчук», «Донбас», «Дніпро» і «Білий Барс».





Спортивний департамент Української хокейної ліги затвердив дати проведення матчів півфінальної і фінальної серій плей-офф, які будуть зіграні до 4 перемог. Відповідно до регламенту, 3, 4 і 6 матчі будуть зіграні на полі команди з більш низьким номером:





«Кременчук» (1) - «Білий Барс» (4): 1, 2, 5, 6 вересня, в разі необхідності матчі також пройдуть 8, 10 і 12 вересня.





«Донбас» (2) - «Дніпро» (3): 2, 3, 6, 7 вересня, в разі необхідності матчі також пройдуть 9, 11 і 13 вересня.





Перший матч фіналу відбудеться через два дні після закінчення останньої серії 1/2 фіналу, але не пізніше 16 вересня.





Виходячи з цього, фінал чемпіонату УХЛ - Парі-Матч сезону 2019-2020 відбудеться 16-17, 20-21 вересня, а в разі необхідності матчі так само відбудуться 23, 25 і 27 вересня. У разі, якщо півфінальні серії завершаться після 4-6 матчів, фінальна серія розпочнеться раніше.





Матч-відкриття ювілейного, п'ятого сезону Української хокейної ліги, зіграють 30 вересня.