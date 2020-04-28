Як працюватиме ЦНАП у травневі свята

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Кременчуцький ЦНАП опублікував графік роботи на травневі свята.





Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент «ЦНАП у м. Кременчуці» буде працювати за наступним графіком:





Головний офіс:

(вул. Гагаріна, 14),

30 квітня (четвер) – з 08:00 до 17:00,

1 травня – вихідний день,

з 2 травня – згідно графіка.





Автозаводський відділ:

(вул. Героїв України, 11-А)

30 квітня (четвер) – з 08:00 до 16:00,

1 травня – вихідний день,

2 травня – згідно графіка.





Крюківський відділ:

(вул. І.Приходька, 90)

30 квітня (четвер) – з 08:00 до 16:15,

1-3 травня – вихідні дні,

з 4 травня – згідно графіка





Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.