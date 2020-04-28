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Як працюватиме ЦНАП у травневі свята

Сегодня, 07:07 Просмотров: 625

 

В усіх трьох ЦНАпів 1 травня - вихідний

Кременчуцький ЦНАП опублікував графік роботи на травневі свята. 


Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент «ЦНАП у м. Кременчуці» буде працювати за наступним графіком:


Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14),
30 квітня (четвер) – з 08:00 до 17:00,
1 травня – вихідний день,
з 2 травня – згідно графіка.


Автозаводський відділ:
(вул. Героїв України, 11-А)
30 квітня (четвер) – з 08:00 до 16:00,
1 травня – вихідний день,
2 травня – згідно графіка.


Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90)
30 квітня (четвер) – з 08:00 до 16:15,
1-3 травня – вихідні дні,
з 4 травня – згідно графіка


Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП ЦПАУ

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