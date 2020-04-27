Вночі земля підмерзне: кременчужан попереджають про заморозки

Вчера, 19:11 Просмотров: 2 531

За повідомленням Полтавського обласного центру гідрометеорології, вночі 28 квітня на Полтавщині очікуються заморозки на поверхні грунту від 0°С до -3°С.





Про заморозки до -1°С у повітрі кременчужан попереджає також Sinoptik.



