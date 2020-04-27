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Вночі земля підмерзне: кременчужан попереджають про заморозки

Вчера, 19:11 Просмотров: 2 531

 

По області оголошене штормове попередження

За повідомленням Полтавського обласного центру гідрометеорології, вночі 28 квітня на Полтавщині очікуються заморозки на поверхні грунту від 0°С до -3°С.


Про заморозки до -1°С у повітрі кременчужан попереджає також Sinoptik.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: заморозки погода

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