Вночі земля підмерзне: кременчужан попереджають про заморозки

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По області оголошене штормове попередження
За повідомленням Полтавського обласного центру гідрометеорології, вночі 28 квітня на Полтавщині очікуються заморозки на поверхні грунту від 0°С до -3°С.
Про заморозки до -1°С у повітрі кременчужан попереджає також Sinoptik.