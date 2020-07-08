У податковій Кременчука з'явився мобільний номер телефону

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 657 Коментарів: 2

У Кременчуцькому управлінні Державної податкової служби з’явився мобільний номер 068-350-94-59.





- Хочете отримати довідкову інформацію про надання адміністративних послуг, роботу центру обслуговування платників, контактні телефони підрозділів адміністрування податків і зборів, телефонуйте 74-07-20, 74-22-17, або 068-350-94-59, – йдеться у повідомленні.





При цьому всі усні консультації з питань оподаткування, сплати податків та зборів, погашення податкового боргу лише за стаціонарними телефонами.