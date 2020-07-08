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У податковій Кременчука з'явився мобільний номер телефону

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 657 Коментарів: 2

Проте частину питань проконсультують через стаціонарний телефон

У Кременчуцькому управлінні Державної податкової служби з’явився мобільний номер 068-350-94-59.


- Хочете отримати довідкову інформацію про надання адміністративних послуг, роботу центру обслуговування платників, контактні телефони підрозділів адміністрування податків і зборів, телефонуйте 74-07-20, 74-22-17, або 068-350-94-59, – йдеться у повідомленні.


При цьому всі усні консультації з питань оподаткування, сплати податків та зборів, погашення податкового боргу лише за стаціонарними телефонами.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: податкова налоговая
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

369
evgeniys:
Сьогодні, 15:25

Это серьёзное достижение в 21 веке... smile


13 0
1 184
s2e7r8g:
Сьогодні, 18:39

И по этому поводу перформенс с шариками в цветах национального флага? Даже без военного парада?smile

 


2 0

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