9 липня у галереї Наталії Юзефович відкриється персональна виставка живопису Миколи Тарана

На полотнах художника – чарівні Карпати і Полтавщина, стрімкі гірські річки і тихі води Дніпра, золотава осінь і казкова зима
9 липня о 14.00 в картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) відкритється персональна виставка живопису кременчуцького художника Миколи Тарана.
На виставці «Рідненька земля в пейзажах» представлено близько 30 нових творів, які були написані переважно за останні два роки і демонструються вперше. На полотнах художника – чарівні Карпати і Полтавщина, стрімкі гірські річки і тихі води Дніпра, золотава осінь і казкова зима. Саме природа, гра кольорів і відтінків надихають митця та є головним сюжетом його творів.
Виставка працюватиме до 16 серпня. Вхід вільний.
Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.