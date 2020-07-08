9 липня у галереї Наталії Юзефович відкриється персональна виставка живопису Миколи Тарана

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9 липня о 14.00 в картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) відкритється персональна виставка живопису кременчуцького художника Миколи Тарана.





На виставці «Рідненька земля в пейзажах» представлено близько 30 нових творів, які були написані переважно за останні два роки і демонструються вперше. На полотнах художника – чарівні Карпати і Полтавщина, стрімкі гірські річки і тихі води Дніпра, золотава осінь і казкова зима. Саме природа, гра кольорів і відтінків надихають митця та є головним сюжетом його творів.





Виставка працюватиме до 16 серпня. Вхід вільний.



Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.