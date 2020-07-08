Судитимуть жителя Полтавщини, який виростив 786 рослин снотворного маку

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 226

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років

Житель одного із сіл Козельщинського району постане перед судом за вирощування понад 780 рослин снотворного маку. Інформація про це з'явилася на сайті прокуратури Полтавської області.





За даними слідства, чоловік посадив снотворний мак на присадибній ділянці за місцем проживання та доглядав за ним. Під час санкціонованого обшуку працівники поліції виявили і вилучили 786 рослин.



Козельщинський відділ Кобеляцької місцевої прокуратури направив до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно 57-річного правопорушника, дії якого кваліфіковані за ч. 2 ст. 310 КК України (незаконне вирощування снотворного маку у кількості п’ятисот і більше рослин).





Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.