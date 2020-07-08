Суд скасував претензії ДПС до Полтавського ГЗК на 240 млн грн

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1 липня Полтавський окружний адмінсуд задовольнив позов ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» до Офісу великих платників податку ДПС та скасував податкове повідомлення-рішення від 10 березня, яким компанії-позивачу було збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на 191 млн грн та 48 млн грн - за штрафними санкціями.





Передумова для спору - закупівлі «Полтавським ГЗК» дизпалива в «Укртатнафти» в 2018 році та впродовж 9 місяців 2019-го. За оцінками податківців, позивач не мав права «двічі» відображати витрати на суму сплаченого акцизного податку і в складі витрат, і шляхом зменшення суми до сплати податку на прибуток за відповідний податковий період.





Полтавський окружний адмінсуд з цього приводу констатував наступне:





«Позивач, який є платником податку на прибуток на загальних підставах, є споживачем палива та, сплачуючи акцизний податок у складі ціни на спожите паливо, має право зменшити податок на прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету за відповідний податковий (звітний) період на суму акцизного податку, сплаченого в ціні товару за такий відповідний податковий (звітний) період.

Крім того, позивачем сплачено акцизний податок при придбанні дизпалива, а тому сплативши постачальнику вартість підакцизного товару, в ціну якого включено суму акцизного податку, та отримавши від постачальника зареєстровану акцизну накладну, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», який використовує підакцизне дизельне пальне, що класифікується у товарній підкатегорії 2710 19 43 00 згідно з УКТ ЗЕД цілком на власні потреби для експлуатації транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8707 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД та є кінцевим споживачем такого підакцизного товару, набуває право застосування норми пункту 15 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідні положення ПК України, яка не містить вимоги щодо сплати акцизного податку платником податку на прибуток, що застосовує зазначену пільгу, безпосередньо до державного бюджету».



