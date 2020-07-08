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Ще один пам'ятник комуністичному діячеві пав на Полтавщині

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 752 Коментарів: 4

 

Демонтовано останній пам'ятник Кірову на території України

На Полтавщині демонтували останній в Україні пам’ятник комуністичному діячеві Сергію Кірову, про це повідомив координатор проєкту «Декомунізація. Україна», очільник громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков.


Місцева влада зробила це лише після звернення громадського активіста на Гарячу урядову лінію Кабінету Міністрів України. Перший заступник голови Лохвицької районної державної адміністрації Ольга Папірненко надала офіційний документ з інформацією про виконання декомунізаційного закону.

 

- Демонтовано останній пам'ятник Кірову на території України. Він стояв у селі Лука Лохвицького району Полтавської області. На Полтавщині ще є: 3 пам'ятники Горькому, 1 Куйбишеву, 1 Петровському, 1 Чапаєву, 1 Леніну,1 Третяку, 1 Енгельсу, 1 Марксу, 1 Свердлову, 1 Димитрову, 1 комсомольцям 20-х років. До кінця літа хочу домогтися демонтажу усіх, - зазначив Вадим Поздняков.
1
Автор: Альона Душенко
Теги: декоммунизация
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

377
kremin777:
Сьогодні, 07:22

комунизм для казнокрадам и олигархам как ладом для нечисти, повтора боятся.

 


9 7
162
Kremen.Club:
Сьогодні, 08:03

А чем Горький то насолил этому господину?


11 4
1 336
inattentive:
Сьогодні, 10:12

А монумент комсомольцам, что возле Свято-Троицкой церкви , так и не смогли снести (только троса рвали). laughing


0 0
3 878
zzzzzz:
Сьогодні, 10:15

Цитата: kremin777

комунизм для казнокрадам и олигархам как ладом для нечисти, повтора боятся.

 

А казнокрадов коммуняк небыло, да?


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