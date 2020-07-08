Ще один пам'ятник комуністичному діячеві пав на Полтавщині

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 752 Коментарів: 4

На Полтавщині демонтували останній в Україні пам’ятник комуністичному діячеві Сергію Кірову, про це повідомив координатор проєкту «Декомунізація. Україна», очільник громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков.





Місцева влада зробила це лише після звернення громадського активіста на Гарячу урядову лінію Кабінету Міністрів України. Перший заступник голови Лохвицької районної державної адміністрації Ольга Папірненко надала офіційний документ з інформацією про виконання декомунізаційного закону.

- Демонтовано останній пам'ятник Кірову на території України. Він стояв у селі Лука Лохвицького району Полтавської області. На Полтавщині ще є: 3 пам'ятники Горькому, 1 Куйбишеву, 1 Петровському, 1 Чапаєву, 1 Леніну,1 Третяку, 1 Енгельсу, 1 Марксу, 1 Свердлову, 1 Димитрову, 1 комсомольцям 20-х років. До кінця літа хочу домогтися демонтажу усіх, - зазначив Вадим Поздняков.