На Раківці поліцейський Duster стукнув задом Lanos

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Фотофакт
8 липня, близько 22.40, на Раківці в районі ринку поліцейський Renault Duster, здаючи назад, в'їхав в Daewoo Lanos. Про це повідомляють очевидці в спільноті h.kremenchug.
Если это - Дастер, то я - папа Римский! Извиняюсь за сравнение, но блин... так хочется побыть Папой Римским, хотя бы на 5 минут!
Я бы точно не хотел,т.к. у него целибат и может всю жизнь был)