На Раківці поліцейський Duster стукнув задом Lanos

Вчора, 23:03 Переглядів: 268 Коментарів: 2

8 липня, близько 22.40, на Раківці в районі ринку поліцейський Renault Duster, здаючи назад, в'їхав в Daewoo Lanos. Про це повідомляють очевидці в спільноті h.kremenchug.



