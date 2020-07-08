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Надзвичайні новини

На Раківці поліцейський Duster стукнув задом Lanos

Вчора, 23:03 Переглядів: 268 Коментарів: 2

 

Фотофакт

8 липня, близько 22.40, на Раківці в районі ринку поліцейський Renault Duster, здаючи назад, в'їхав в Daewoo Lanos. Про це повідомляють очевидці в спільноті h.kremenchug.


 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП с полицией
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

2 616
ИМХО:
Вчора, 23:53

Если это - Дастер, то я - папа Римский! Извиняюсь за сравнение, но блин... так хочется побыть Папой Римским, хотя бы на 5 минут!


4 0
636
The best:
Сьогодні, 00:52

Цитата: ИМХО

Если это - Дастер, то я - папа Римский! Извиняюсь за сравнение, но блин... так хочется побыть Папой Римским, хотя бы на 5 минут!

Я бы точно не хотел,т.к. у него целибат и может всю жизнь был)


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