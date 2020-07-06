За найвищою ціною: «Укртатнафта» уклала другий контракт на постачання авіапалива для Міноборони

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ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ) уклало з Міністерством оборони другий контракт на поставку 3700 тонн авіаційного палива. Копія договору від 1 липня оприлюднена в системі ProZorro.



Перший контракт був укладений 23 червня на 3555 тонн.



Відповідно до свіжого контракту, «Укртатнафта» зобов'язалася поставити до 30 серпня паливо по 16256 грн за тонну. Ця ціна включає логістичні витрати, крім того міністерство купує паливо з відстрочкою платежу, що також впливає на ціну, зазначає профільне видання enkorr.ua . В цілому 3700 тонн палива від «Укртатнафти» обійдуться Міноборони в суму 60 млн 147,2 тис грн.



Це найдорожча серед пропозицій учасників тендеру. Так, наприклад, ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» запропонувала на аукціоні найнижчу вартість палива: 12162 грн за тонну. У цілому її пропозиція коштувала 45 млн грн — тобто на 15 млн грн (на 34%) дешевше, ніж від «Укртатнафти».



Проте замовник (Міноборони) по черзі відхилив пропозиції всіх 5 учасників, у тому числі й «Сокар», з формулюванням «неусунення недоліків у тендерній документації». Раніше таке формулювання використовувалася, коли самі постачальники не хотіли підписувати договір через зміну ринкової кон'юнктури, зазначає enkorr.ua. Також видання звертає увагу, що в травні-червні відбулося істотне підвищення світових цін на авіапальне в міру ослаблення карантинних обмежень і зростання цін на нафту.



Пропозиція «Укртатнафти», як найдорожча, розглядалася в останню чергу.



Група «Приват» Ігоря Коломойського, яка контролює «Укртатнафту», вперше після п'ятирічної паузи почала брати участь у тендерах Міноборони влітку 2019 г. Але протягом року компанії «Привату» так і не змогли стати постачальниками оборонного відомства: вони або програвали конкуренцію іншим компаніям або дискваліфікувалися тендерним комітетом.



Так, наприклад, під час переговорної процедури на постачання дизпалива арктичної марки на півмільярда гривень у січні 2020 року «Укртатнафта» була дискваліфікована.



